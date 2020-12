Neljapäevase Järva Teataja tutvustus

* Haiglaravi vajavate koroonapatsientide arv püsib juba nädalaid tõusuteel. Järvamaa haigla koroonaviiruse põdejaid esialgse plaani järgi ravile ei võta, vaid saadab edasi teistesse haiglatesse. Peaarst Andres Müürsepp selgitas, et Järvamaa haigla kuulub Lõuna-Eesti meditsiinistaabi alla. «Koos meiega kuuluvad sinna veel Narva haigla, Ida-Viru keskhaigla, Viljandi haigla, Jõgeva haigla, Tartu Ülikooli kliinikum ning Valga, Põlva ja Lõuna-Eesti (Võru) haigla,» täpsustas ta. Müürsepa selgitusel otsustati viimasel nõupidamisel, et koroonaviirusse haigestunud patsiente hakkab ravima viis haiglat: Narva, Viljandi, Lõuna-Eesti (Võru), Ida-Viru keskhaigla ja Tartu Ülikooli kliinikum.

* Esmaspäeva õhtuks said parlamendierakonnad kokku 2021. aasta riigieelarve regionaalsete investeeringute read, mida kõnekeeles nimetatakse katuserahaks. Järvamaa nime leiab 35 rea tagant ja maakonda eraldatud summa on 466 500 eurot, mida on eelmistest eraldustest üle 100 000 euro rohkem. Kõige kopsakama summa, 120 000 eurot, saab Türi vallavalitsus loomemaja käivituseks. See on kogu riigi arvestuses suuruselt teine summa. Samuti saab Türi vallavalitsus 26 000 eurot mänguväljaku rajamiseks.