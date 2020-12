Laupäevase Järva Teataja tutvustus

* Eesti metsloomaühingu Järvamaa piirkonda juhtiv Virge Võsujalg ütles, et tema käe alt on läbi käinud peaaegu kõik Eestis elutsevad kakulised. «Vaid kassikakku pole ma ravinud, sest tema on esimese kategooria lind, kellega tegeleb Eesti maaülikooli teadur Madis Leivits,» täpsustas ta. Kõige haruldasem kakk, kes Võsujala ravida on olnud, on vöötkakk. «Seda liiki lähemalt uurides selgus, et Eestis on neid viimase sajandi jooksul rõngastatud kuuel korral ja selle liigi pesitsust Eestis on kinnitatud umbes üheksal korral. Seega on tegu suhteliselt, kui mitte öelda et väga haruldase linnuga,» selgitas ta.