Järva vald kutsub inimesi näomaske kandma

Mask takistab köhimisel või aevastamisel lendlevate viiruseosakeste levikut ühelt inimeselt teisele. Sellest on abi, kui seda kantakse siseruumides, kus on palju inimesi ja keeruline on hoida teistega 2m vahet. Õues ei ole maski kandmine enamasti mõttekas, sest viirusosake on üpris raske ja ei lendu kaugemale kui 2 meetrit. Samuti ei ole maski kandmine vajalik kodus, kui kõik kodused on terved.