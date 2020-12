Terviseameti jälgimisel on üle 28 000 inimese

5.-6. detsembril põhja regionaalosakonda lisandunud juhtumitest 177 korral sai inimene viiruse läbi perekondliku-, töö- või muu lähikontakti varasema haigestunuga. 126 juhtumi puhul nakkusallikas ei selgunud, välismaalt toodi viirus sisse 14 juhul, seda Venemaalt, Poolast, Soomest, Küproselt, Ukrainast, Austriast, Inglismaalt, Taanist ja Rootsist. Ülejäänud juhtumite asjaolud on endiselt täpsustamisel.

Põhja regionaalosakonna jälgimisel on üle 15 500 inimese, kellest 2596 on nakatunud. Kokku saab põhja regionaalosakonna tööpiirkonnas eristada 22 kollet. Kõige enam on töökoha, tutvusringkonna ja nn muu kontakti koldeid.

Lääne-Virumaale lisandunud juhtumite puhul nakatuti üheksal juhul pereringis, ühel juhul huvitegevuse käigus, ühel juhul tuttavate kaudu ning kahe juhtumi asjaolud on veel selgitamisel. Ida-Virumaale ööpäevaga lisandunud nakatunutest 15 sai viiruse töökohas, 19 juhul haigestuti läbi perekontaktide, kuuel juhul tuttavate kaudu, kolmel juhul saadi viirus lasteaiast ja kolmel juhul õppeasutusest. Kahel juhul saadi haigus tervishoiuasutusest, ühel juhul kinnipidamisasutustest ning ühel korral toodi haigus sisse Venemaalt. Üks juhtum anti üle lõuna regionaalosakonnale.

Ida regiooni tööpiirkonnas on 31 aktiivset kollet. Kõige rohkem on töökoha ja kooli koldeid.

Ida regionaalosakonna jälgimisel on üle 6500 inimese, kellest nakatunud on 1411.

Ööpäeva jooksul lõuna regiooni lisandunud uute nakkusjuhtumite asjaolud on selgitamisel.

5.-6. detsembril Tartumaale lisandunud viiel juhul nakatuti perekonnas, kuue nakatunu nakkusallikat ei tuvastatud, kolm haiget on seotud viiruse õppeasutuse sisese levikuga, kolm haiget sai nakkuse töökohast ning ühe juhul toodi haigus sisse välismaalt. Põlvamaale lisandunud ühel juhul nakatuti hooldekodus, kahel juhul oli nakatumine perekondliku seosega ning kahel juhul õppeasutuses. Viljandimaale lisandunud juhtumite puhul anti viirus ühel juhul edasi õppeasutuses, kolmel juhul nakkusallikat ei tuvastatud, kahel juhul saadi nakkus töökohal , ühel juhul toodi viirus sisse välismaalt ja kolmel juhul anti viirus edasi perekonna siseselt. Jõgevamaale laekunud juhtumite puhul oli kolmel juhult tegemist nakatumisega pereringis. Võrumaale lisandunud juhtumite puhul viiel juhul oli nakatumine perekondliku seosega, kaks inimest said viiruse õppeasutuses, üks nakatumine toimus läbi sõpruskonnakontakti, üks nakatumine toimus tööl ja ühe nakatumise allikas jäi tuvastamata. Valgamaale lisandunud juhtumi puhul nakatuti perekontakti kaudu.

Lõuna regionaalosakonna jälgimisel on üle 5300 inimese, kellest 788 on nakatunud. Lõuna regionaalosakonna jälgimisel on 24 aktiivset kollet. Kõige enam on õppeasutuse ja töökoha koldeid.

Viimase ööpäevaga Pärnumaale lisandunud kolme juhtumi puhul oli põhjuseks nakatumine trennis, ühe nakatumise allikat ei tuvastatud ning üks juhtumi asjaolud on veel täpsustamisel. Saaremaa ja Läänemaa juhtumite asjaolud on täpsustamisel.

Lääne regionaalosakonna jälgimisel on üle 850 inimese, kellest 169 on nakatunud. Lääne regionaalosakonna jälgimisel on kolm kollet - kaks koolikollet ja üks töökoha kolle.

Esmaspäeva hommikuse seisuga viibib haiglas 261 COVID-19 patsienti, juhitaval hingamisel on 13 patsienti. Koju saadeti neli inimest ning üks inimene tunnistati valepositiivseks. Uusi COVID-19 haigusjuhtumeid avati 15.

Ööpäeva jooksul suri kolm koroonaviirusega nakatunud inimest – 89-aastane mees, 88-aastane naine ja 83-aastane naine. Kokku on Eestis surnud 134 koroonaviirusega nakatunud inimest.