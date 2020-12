Aravetel said bussijaamad värvilise kuue- nimelt on peatuses pikutamas üks tore hunt, kes suunab bussiootepaviljonis inimesi erinevatesse Eesti sihtkohtadesse. Hundi enda transpordivahend on aga pargitud bussijaama tagumisele seinale- selleks on särtsakas punane buss.