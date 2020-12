Teisipäevase Järva Teataja tutvustus

* Tähelepanelikumad liiklejad on märganud, et Paide sissesõidu juures oleval ringteel viib üks väljasõidutee edasi muruplatsile. Nüüd on linnavolikogu algatanud detailplaneeringu, millega võib see teejupp pikeneda tänavaks, mille äärde võib edaspidi kerkida mitu maja. Paide abilinnapea Siret Pihelgas ütles, et detailplaneeringu algatamise taotluse esitasid AS Rimi Eesti Food ja AS Aqua Marina. Puuvilja 20 kinnistule soovitakse rajada kahekorruselist kaubandus-, toitlustus- ja teenindushoonet ning Puuvilja 29 kinnistule kahekorruselist büroo- ja/või väikeettevõtlushoonet.

* Kuigi Paide linnameeskonna saatus – Premium liigas teine koht ja taaskord pääs euromängudele – oli selge juba enne viimast mängu, näitasid mehed pühapäeval Nõmme Kaljuga vastamisi olles, millisest puust nad tegelikult tehtud on. Tuli võit 7:4.

* Välismaale vahetusõpilaseks minek on aastate jooksul üle maailma aina populaarsust kogunud. Seda suundumust pole suutnud murda ka koroonaviirus. Järvamaalgi on sel aastal mitu võõrsilt tulnud vahetusõpilast. Saksamaa keskosast 118 911 elanikuga Göttingeni linnast pärit Laurids Schraut ütles, et igapäevaelu ei pakkunud kodumaal enam eriti pinget ja ta tundis, et vajab mingit muutust. Ühtlasi taipas ta, et hilisemas elus ei avane tal enam võimalust minna võõrsile vahetusaastale niimoodi nagu kooliajal. Paide gümnaasiumi X klassis õppiv Laurids sõnas, et tahtis esialgu minna vahetusõpilaseks Ameerika Ühendriikidesse, aga mitme probleemi, eriti koroonaviiruse tõttu ei osutunud see võimalikuks. Seega pidi ta valima Euroopa riikide vahel.

* Eelmisel teisipäeval olnud üleeestiliste annetustalgute käigus oli võimalus toetada MTÜde ja heategevusorganisatsioonide ettevõtmisi ja projekte. Teiste hulgas ootas heategijate rahatuge ka mitu Järvamaa projekti. Neist üks oli Taikse külaselts, kes soovib lükata käima omalaadse restorani, mida hakkavad pidama noored kokokandushuvilised.

* Pühapäeval võis Imaveres näha vaatepilti, kus korraga pistis jooksu üle saja päkapiku, kellel kõigil paistis kiire olevat. Need päkapikud ei tormanud laste susse ega sokke hea ja paremaga täitma, vaid läksid Imavere kolmanda päkapikujooksu rajale. Jooksu ainus ja kõige tähtsam nõue oli kanda päkapikurõivaid või vähemalt punast mütsi.

* Laupäeval olnud Paide talitee rajamise talgutel vedasid inimesed Valgma külast metsa planke, et kokku lüüa laudtee. Ettevõtmise eestvedaja Tuuli Klementa ütles, et veerandsaja abilise tubli tööga on jupike laudteed Paide ja Valgma küla vahel valmis. Et töö on ajamahukas, siis tulevad talgud ka järgmisel nädalavahetusel, kuhu Klementa kutsus inimesi mõni tund värskes õhus viibima.

* Riigi Kinnisvara AS andis teada, et Järvamaa kutsehariduskeskuse Särevere õppekoha peamaja korrastuse käigus ostetakse sinna 30 000 euro eest kunsti. Samamoodi on varemgi kooli uusehitistesse peale betooni kulutatud raha ka kunstile.