Paide Uuskasutuskeskus läheb paariks nädalaks uuenduskuurile

Kuni keskuse uuesti avamiseni on järvamaalased oodatud uudistama Uuskasutuskeskuse e-poodi, kuhu on koondatud Uuskasutuskeskuse kõigi kaupluste parimad leiud. Annetusi võtab keskus vastu ka remondi ajal.

Paide Uuskasutuskeskus sai äsja 6-aastaseks ning selle ajaga on jõutud leida kindel koht Järvamaa taaskasutajate südames. Uuskasutuskeskusest leiab teise ringi kaupu tervele perele, sekka mänguasju, raamatuid, spordi- ja hobitarbeid. Soovi korral võib terve toa sisustada, sest Uuskasutuskeskuses leiduvate teise ringi kaupade seas on ka mööblit ja kodusisustust. Detsembris leiab Uuskasutuskeskuse kauplustest ka palju jõulukaunistusi ja -kingitusi. Kellel veel kodu jõuluehteisse panemata, siis tasub sel nädalal veel Paide Uuskasutuskeskusest läbi astuda.

Laupäeva õhtul kell 16 pärast Uuskasutuskeskuse sulgemist läheb kauplus kuni uue aastani remonti. Eesseisva kahe nädala jooksul uuendatakse keskuse interjööri ning see ühtlustatakse Uuskasutuskeskuse uuemate kaupluste kontseptsiooniga. Muuhulgas jõuavad kauplusse kenad puidust sõnumisüdamed, mis kannavad uuskasutuse ja keskkonna hoidmise põhimõtteid. Uuenenud Paide Uuskasutuskeskus avatakse 2. jaanuaril kell 10.

Remondist hoolimata on keskusesse oodatud annetused ja seega võib jõulude ajal julgelt natuke kodu kraamida. Uuskasutuskeskusse võib ära tuua üleliigseks muutunud puhtad ja terved rõivad ja jalatsid, heas korras raamatud, kodutehnika, nõud, hobi- ja sporditarbed, mänguasjad ja mööbli. Asjad saab tuua Uuskasutuskeskuse õuepoolele või anda kontaktivabalt üle, helistades kaupluse numbril 5553 0217. Suurematele annetustele, nagu mööbel või mahukam kodutehnika saab järele tellida tasuta kaubiku, saates annetatavatest esemetest pildi ja enda kontaktandmed aadressile kaubik@uuskasutus.ee.

Uuskasutuskeskus on mittetulundusühing, mille eesmärk on teha uuskasutamine kõikidele Eesti inimestele kättesaadavaks. Uuskasutuskeskus sorteerib kõik annetatud asjad ning suunab seejärel heas korras esemed uuesti ringlusse. Osa asju läheb abivajajatele, suurem osa aga sõbralike hindadega müüki. Isemajandava mittetulundusühinguna katab Uuskasutuskeskus annetuste müüki panekuga poodide tegevuskulud. Uuskasutuskeskusel on üle Eesti 14 poodi, lisaks e-pood aadressil pood.uuskasutus.ee.