Paide meer jätab aastalõpuvastuvõtu ära

„Praegusest olukorrast ja ohutusest lähtudes selleaastast vastuvõttu paraku ei toimu. Tänan inimesi, kelle ettevaatlikkus on aidanud ennetada koroonaviiruse levikut. Kõik meie koolid-lasteaiad, kultuuriasutused ja spordihooned on avatud just tänu meie ettevaatlikkusele. Oleme hoolsad ka edaspidi, sest ainult nii saame oma tegemisi jätkata võimalikult tavapärases elurütmis," ütles Paide linnapea Priit Värk.