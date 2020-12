Järva Teataja kupong tagab “Jõulukroonile" prii sissepääsu

Jõululaadale on tulemas sadakond kauplejat mitmetest Eesti paikadest, sh Saaremaalt, Põlvast, Tartust, Türilt ja Harjumaalt. “Tänavune sündmus tuleb tavapärasest ehk väiksem ja vaiksem, ent hubasem ja soojem. Usume, et põnevust jagub nii suurtele kui väikestele. Maja sees saab tutvust teha eesti käsitööga, õuealal on väljas peamiselt toidukaup. Igal täistunnil algab suures saalis PAMTi kollektiivide etteaste ja päeva lõpetab filmi “Jõulud džunglis” linastus,” rääkis PAMTi direktor Martha-Beryl Grauberg.

Soovides tagada nii kauplejate, esinejate kui külastajate ohutust, lubab PAMT majja korraga 200 külalist. Külaliste sisenemine toimub üksnes läbi peaukse, kus toimub ka piletimüük ja inimeste loendamine. “See on vajalik, et meil oleks ülevaade, kui palju külastajaid parasjagu majas on. Kui osa inimesi majast väljub, saavad nende asemele tulla järgmised, seega palume väga, et inimesed teineteisega arvestaks,” selgitas Grauberg.