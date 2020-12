Valitsuse otsus: kõik koolid lähevad kaugõppele

Piirangud Ida-Virumaal

Piirangud üle kogu Eesti

Alates 14. detsembrist on suletud kõik õppeasutused: üldhariduskoolid, kutsekoolid, rakenduskõrgkoolid ja ülikoolid. Järgmisel 2021. aastal jätkub õppetöö tavakorras, juhul kui valitsus ei otsusta teisiti. Kontaktõpe võib toimuda hariduslike erivajadustega õpilastele ja lubatud on usaldusmeetmeid kasutades personaalsete konsultatsioonide, olümpiaadide, praktika läbiviimine ning eksamite sooritamine. Õppeasutused võivad kasutada distantsõppe vormi.

Alates 14. detsembrist on kolmeks nädalaks peatatud huviharidus, huvitegevus ja sporditegevuse nii noortele kui ka täiskasvanutele. Lubatuks jääb üksnes individuaaltegevus, -õpe ja –sport ning distantsilt pakutavad tegevused. Individuaalsport värskes õhus on lubatud.

Eestis lisandus ööpäevaga 5699 testi tulemust, nendest 547 on positiivsed. Viimase 14 päeva jooksul on teostatud testide seast osutunud positiivseks kokku 5515 testi, mis teeb suhtarvuks 100 000 elaniku kohta 414,98. Tänase seisuga on haiglaravil 264 patsienti. Ööpäevaga lisandus 2 surmajuhtumit, sellega on koroonaviirusega surnud inimeste koguarv Eestis 139.