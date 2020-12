Neljapäevase Järva Teataja tutvustus

* Kuu algusest juhib Paide linna sotsiaalosakonda Eimar Veldre, kes lahkus Paidest ligi 20 aastat tagasi, ent on nüüd kodukanti naasnud. Veldre selgitas Järva Teatajale, miks elu teda vahepeal pikkadeks aastateks Järvamaalt eemale viis ja millised plaanid on tal nüüd uuel ametikohal.

* Türil pole päkapikud koroonahirmus peitu pugenud, vaid vilksatavad siin-seal, ulatades abikäe nii kingituste tegemisel kui ka lastele jõulumeeleolu loomisel. Piparkoogimaja päkapikk Maarja Brause andis teada, et on valmis inimesi aitama kohalike tootjate ja käsitöömeistrite toodangust kingituste tegemisel. «Teen seda kogukonna hüvanguks ilma, et sentigi teenustasu küsiks. Näen, et sellest võidaksid kõik pooled,» sõnas ta.