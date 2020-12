Rait Pihelgas: avalik sektor peab olema seal, kus on inimesed

Arvamuses rõhutab Komitee, et demokraatlikud protsessid peaksid arenema ja kohanema muutustega, mis on seotud uue digitehnoloogia ning info- ja kommunikatsioonitehnoloogia vahenditega, mis võivad parandada otsuste tegemise kvaliteeti, suurendada osalust, teabevahetust ja dialoogi, edendada kodanikuaktiivsust ja osalemist poliitilises elus ning parandada läbipaistvust.

„Leian, et avalik sektor peab olema seal, kus on inimesed ja kodanikel peab olema mugav suhelda riigi ja kohalike omavalitsustega. E-lahendused peavad olema nii kodaniku kui avaliku sektori vaates kasutajasõbralikud. Kahjuks hetkel on nii, et e-riigi lahendused ei ole sageli kodanikuvaatega ja on ebamugavad.“ kommenteeris raportöör Rait Pihelgas.

Arvamuses tuuakse välja, et tähtsal kohal on digitehnoloogia temaatika juures kodanike digitaalne kaitse, eraelu puutumatus ja andmekaitse. Oluliseks peetakse, et uute digitehnoloogiliste lahenduste rakendamise juures kasutatakse minimaalselt isikuandmeid.

Pihelgas lisas, et COVID-19 kriis illustreeris faktipõhise ja asjakohase informatsiooni ning edastatavate kanalite olulisust. “Kriis tõi välja selle, et vaja on kahesuunalist operatiivset kanalit kodanikega suhtlemiseks ning vastavate digitaalsete tööriistade vajalikkust võitlemaks väärinfo ja infokorratusega.”