Talvised olud jätkuvad

Varahommikul on teekatted maanteedel kuivad. Ilm on sajuta ning õhu- ja teetemperatuur on kõikjal Eestis miinuspoolel. Lääne- ja Ida-Eestis on taevas pilvisem ning õhk niiskem ja paiguti võib teepindadel esineda härmatisest tingitud vähest libedust.