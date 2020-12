Laupäevase Järva Teataja tutvustus

* Laupäeva hommikul kell kümme avab Valgehobusemäe suusa- ja puhkekeskus lumelaua- ja mäesuusamäe ning tuubiraja, mis kõik on kaetud nii paksu lumekihiga, et peaks ka suurema sula üle elama. Valgehobusemäe suusa- ja puhkekeskuse juhataja Kalju Kertsmik ütles, et eelmisel nädalal oli võimalik toota lund kõigest 16 tundi, kuid sel nädalal huugas kolm lumepuhurit kolm ja pool ööpäeva jutti. Kui palju kuupmeetreid lund selle ajaga valmis tehti, seda ei osanud Kertsmik öeldagi, kuid märkis, et eelmisel aastal polnud mägi kordagi nii heas seisus kui alanud nädalavahetuseks.

* Kui pahatihti nähakse grafitis pigem kui omavolilist ja ebaseaduslikku kunstiliiki, andis Paide muusika- ja teatrimajas seevastu noortele loa mitu seina sprey-värvidega üle võõbata. Paide gümnaasiumi abiturient Karolin Kerro ütles, et projekti algatas ta koos klassiõe Cecile Venega ja teda määrati projekti juhiks. Mõte grafitis kätt proovida tuli ka Paide gümnaasiumi ajaloo ja ühiskonnaõpetuse õpetajale Uku Valnerile. Kerro sõnas, et oli juhuslikult õpetaja Valneriga samas ruumis, kui too rääkis tänavakunstist ja sellest, kuidas ta otsib noori, kes tunneksid selle vastu huvi.

* Ükski Järvamaa kool varem vaheajale ei pääse. Paide abilinnapea Siret Pihelgas andis teada, et kõikides linna koolides käib esmaspäevast kaugõpe vähendatud koormusega. Erivajadustega õpilastele on tagatud kontaktõpe. Et koolilõunad jäävad ära, saavad kõik soovijad tellida toidupaki. Kuna Paides on koroonaviirusse nakatunuid teiste linnadega võrreldes vähe, soovisid Pihelga ütlust mööda koolijuhid jätkata kuni vaheajani tavaõpet, kuid valitsuse otsust tuleb täita.

* Neljapäeval kell 9.30 hukkus Nurmsi lennuväljal tandemtiibvarjult langevarjuhüppe sooritanud paraplaanipiloot Lauri Kadakas (34). Lennuklubi Keelutsoon juht Jaano Rässa ütles saatuslikul hommikul, et Lauri Kadakas oli Eesti üks kogenuimaid paraplaanipiloote, teinud maailmarekordeid. «Ta oli Tšehhi langevarje tootva firma katsepiloot ja täna hommikul oli meil eesmärk katsetada kolme tüüpi paraplaani varulangevarju ja nende langemiskiirust maapinna suhtes,» selgitas ta. Rässa pakkus hommikul end ise proovihüppeid tegema. Ka tema on ülikogenud paraplaanipiloot, sooritanud laias laastus 30 samalaadset hüpet, kuid sõber Lauri ei andud talle võimalust. «Olin valmis hüppama. Lauri lükkas mu ettepaneku tagasi. Ta ütles, et mina oleks teinud lihtsalt teste, aga tema kui tootjafirma testpiloot saab hüppeid firma reklaamimisel ära kasutada,» lausus ta.

* Üha sagedamini otsustavad klassid üksmeelselt jõulukinkide ja kommipakkide asemel teha hoopis head: annetada raha, kingitusi või kaarte neile, kes tõeliselt abi vajavad. Just sellise suure südamega õpilased on näiteks Paide Hammerbecki põhikooli VIa klassis, kes annetasid oma loosipakkide raha ja enamgi veel hooleta jäänu kasse abistavale mittetulundusühingule Paikass ning tegid kingitusi jõulupuu projekti kaudu puudustkannatavatele lastele.

* Kirna mõisa pere pani nädalavahetusel mulda 35 uut tulbisorti, mis teeb kokku 11 000 sibulat. Nüüd kasvab mõisapargis laiuvatel tulbipeenardel 50 sorti õisi, mis tuleval kevadel külalisi rõõmustavad. Kirna mõisa perenaine Tuuli Org ütles, et täiendavate lillepeenarde rajamise mõte tekkis juba kevadel, kui park tulpide õitsemise aegu puupüsti rahvast täis oli.

* Arvatakse, et selle sajandi jooksul kaotab vähk lõplikult ravimatu haiguse staatuse, nagu see on juhtunud juba varem paljude teiste haigustega. Näiteks kopsupõletik ja gripp muutusid üliohtlikest haigustest ravitavateks möödunud sajandi keskpaigaks. Rinnavähk, selle operatsioon, olenemata, kas selle käigus eemaldatakse kogu rind või ainult osa sellest, võib olla väga traumeeriv kogemus ja selle läbielamisest ei soovi osalised tihtipeale avalikult rääkida. Roosa varjundiga haigus on piisavalt isiklik ja igaüks õpib sellega koos elama omal moel. Üks naine usaldas Järva Teatajale oma loo. Pole oluline, millal see juhtus, mis on rääkija nimi või kus ta elab. Ta soovis rääkida.