Teisipäevase Järva Teataja tutvustus

* Kuigi Järvamaa on endiselt koroonaviiruse leviku poolest kõige puhtam maakond Eestis, siis viimaste päevade nakatumisstatistika näitab jõudsat kasvu. Kolme viimase ööpäevaga lisandus Järvamaale 11 koroonapositiivset.

* Eelmisel reedel ja laupäeval olid kümnetes Eesti suuremates kauplustes toidupanga tavapärased jõulukuised toidukogumispäevad. Annetuskärudega olid vabatahtlikud väljas ka Paides Maksimarketis ja Türi kesklinna Konsumis. Lõppev aasta on kõvasti suurendanud töötute arvu Eesti elanikkonna seas, mille tulemusel on märgatavalt suurenenud ka toiduabivajadus. Järvamaa toidupanga esindaja Tiina Larven märkis, et kahe päevaga kogunes nii Türil kui ka Paides annetuskärudesse tavapärasest suurem kogus toiduaineid.

* Pühapäeva õhtul tekkis Aravete kogukonna Facebooki grupis arutelu selle üle, miks on radiaatorid kortermajades külmad või vaevu leiged. Järva Halduse spetsialist ütles, et korteriühistud peaksid oma soojussõlmede hooldusse tõsisemalt suhtuma. Lasteaia ja Uue tänava kortermajade inimesed kurtsid, et kui nad elektriradiaatoriga lisaks ei kütaks, langeb toas temperatuur peagi 17 kraadini. «Kas nii jääbki?» tundis üks elanik muret.

* Möödunud nädala lõpul meisterdasid Järvamaa kutsehariduskeskuse kokanduseriala õpilased Võrumaa kutsehariduskeskuse väljakuulutatud rahvusvahelisse piparkoogilahingusse töö, millega nägid mitu päeva vaeva. Kolmanda kursuse kokandusõpilane Alice Adamson ütles, et installatsioonidetailide meisterdamine ja küpsetamine võttis aega kolm päeva.

* Laupäeval Rakveres peetud tänuüritusel kuulutati Noorte Kotkaste aasta noortejuhiks Järva-Peetri rühma pealik Urmas Täht, mis on esimene aasta noorkotka, kodutütre või nende noortejuhi maakonda toodud tiitel. «Kui noorkotkaste peavanem Silver Tamm hakkas aasta noortejuhi tiitli pälvinu tutvustust ette lugema, siis korra tundus, et ta räägiks nagu minust, siis jälle tundus, nagu see pole mina,» lausus värskelt tiitli vastu võtnud Urmas Täht. «Kui peavanem ütles, et tiitel läheb inimesele, kes toob julgelt välja ka puudused ja kitsaskohad, siis olin kindel, et ta räägib minust.»

* Riigi Kinnisvara AS kuulutas koos haridus- ja teadusministeeriumiga välja kunstikonkursi, et leida parim kunstiteose ideelahendus Paide gümnaasiumi uude hoonesse. Riigi Kinnisvara ASi kommunikatsioonijuht Mariliis Sepper ütles, et otsitav taies peab sobima Paide gümnaasiumi nii oma materjalide valiku kui ka teemakäsituse poolest. Teos võib kajastada vabalt valitud teemat või probleemi, ent peaks olema kaudselt seotud noorte, nende ees seisvate valikute ja haridusega.