Täna mälestavad politseinikud teenistuskohustuste täitmisel hukkunud kolleege

PPA peadirektor Elmar Vaher ütles, et Mäo tseremoonial mõtleme kolleegidele, kes on kaitsnud Eesti inimeste turvalisust elu hinnaga. „Igal aastal on ligi poolsada juhtumit, kus rünnatakse politseiametnikku. Politseitöö on alati seotud riskidega ning tunnustan kõiki, kes on valmis oma elu ja tervisega teiste eest seisma. Tänavu olid kaks juhtumit äärmiselt tõsised, kui Lasnamäel sõitis kurjategija politseinikele autoga otsa ning Lihulas riivas tulistaja kuul meie kolleegi. Hukkunud kolleegide mälestuspäev on meeldetuletus ohtudest, millega kõik eesliini töötajad peavad igapäevatöös arvestama,“ ütles Vaher.