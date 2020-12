Too jõulupuu riigimetsast

RMK peametsaülema Andres Sepa sõnul armastavad eestimaalased metsa ja jõulupuu toomise traditsiooni, kuna see annab meile ka sügistalvisel ajal põhjuse lähedastega loodusesse minna ja ühiselt sobivaim jõulupuu otsida. Kõige armsam on ikka see kuusk, mille perega ise metsast tood!