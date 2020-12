Nii mõneski südames on veel kübeke lootust, et koroonaviirus taandub ja me saame peagi istuda ühise jõululaua ääres koos emade ja isade, vanavanemate ja teiste lähedastega, nii nagu on olnud varem.

Palju tõenäolisem on siiski see, et ühine õhtusöök vanemate ja vanavanematega asendub Skype’i-vestluse või telefonikõnega ning jõuluvana asemel koputab uksele kingipakiga postikuller. Aga isegi see on palju parem, kui olla päris üksi, mitte ainult füüsiliselt, vaid ka hingeliselt – tundes end üksildasena.