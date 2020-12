Neljapäevase Järva Teataja tutvustus

* Kui enne sosistasid Roosna-Alliku lasteaia Hellik mudilased, et keldrisse viiva ukse taga on päris hirmus ja seal võivad kollidki ringi luusida, siis selle nädala algul said nad suure üllatuse osaliseks, kui salapärase ukse tagant algas imeline jõulumaa. Roosna-Alliku lasteaia direktor Grisly Kuuskler ütles, et tsiviilkaitseruumideks ehitatud kelder seisis tõepoolest aastaid kasutuseta ja oli kõikvõimalikku kola täis. «Lapsed olid sinna varem piilunud ja teadsid, et see on natuke hirmus koht, kuhu pigem minna ei tahaks,» lausus ta. Kuna jõulutunnet ja mõnusat ootusaega on just sel aastal kõigile eriliselt vaja, siis otsustasid lasteaia töötajad koos lastevanematega võtta ette suure töö: kujundada kolikamber talvevõlumaaks, kus lastel on jõulueelsel ajal ilus ja hea olla ning tore koos õpetajatega tegutseda.