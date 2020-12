Järvamaale tekib juurde uus maapood

Poes hakkavad müügil olema sarnaselt teistele maapoodidele esmatarbekaubad. "Võin ausalt öelda, et näiteks piim on veidi kallim kui suuremates poekettides, aga valdavas enamuses on hinnad samad ja kohati isegi soodsamad, kui teistes lähedal asuvates poodides," selgitas kohaliku poeketti pidav Marek Balder.

"Ahula poe avamine on pikaajaline protsess, mille tingis kogukonna soov. Veel viis aastat tagasi kinnitasin nii mõnelegi küsijale, et ei pea vajalikuks Ahulas poodi avada, kuna Aravete asub väga lähedal. Nüüd tuginen varasemale kogemusele, et seni kuni on tarbijad ja poe külastajad, kestab ka teenus. Täpselt nii nagu postkontoritega. Kui inimesed külastavad kaugemal asuvaid poode, lootuses leida suuri soodustusi, sureb kohalik pood välja. Tänane kogemus on näidanud, et inimesed siiski valivad kohaliku poe, kus on normaalne hindlus. Ahula pood on täpselt nii kaua lahti, kuni inimesed poodi külastavad."