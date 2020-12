Riik hakkab tulevast aastast rahastama ravikindlustamata inimeste sõeluuringuid

„Uuest aastast on ka ravikindlustamata inimestel võimalik osaleda sõeluuringutes kõikide vähipaikmete puhul,“ lausus sotsiaalminister Tanel Kiik. Ministri sõnul on sõeluuringute võimaldamine ravikindlustamata inimestele väga oluline, et vähendada vajaliku vähiravi hilinemist ning sellest tingitud tervisekahju ja enneaegset suremust. „Piiratud juurdepääs vajalikele ennetus- ja diagnostikateenustele tingib selle, et ravikindlustamata inimesed jõuavad sageli meditsiinisüsteemi liiga hilja ja nende aitamine on siis juba palju keerulisem ja kulukam. Muudatusega vähendame ebavõrdsust inimeste juurdepääsul vajalikele tervishoiuteenustele,“ ütles Kiik.