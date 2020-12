Laupäevase Järva Teataja tutvustus

* Enamik inimesi maailmas kardab koroonaviirust nagu tuld, kuid oma tuleviku meditsiiniga siduv Paide neiu Linda Blande läks üleskutse peale vabatahtlikult Tartu Ülikooli kliinikumi COVID-19 osakonnale appi. Tartu tervishoiu kõrgkooli teise kursuse õendustudeng Linda Blande (20) ütles, et ei kahelnud hetkegi, kui kuulis tudengitele tehtud üleskutsest minna koroonahaigeid abistama. «Tundsin, et see on minu kui tulevase meditsiinitöötaja kohus. Kuna olen veel oma õpingutes poole peal, siis tulevad sellest tööst saadavad kogemused mulle edaspidi kindlasti kasuks,» lausus ta.

* Eestis jääb keskmiselt igal viiendal õpilasel pärast põhikooli haridustee pooleli. Tihtipeale pole see teadlik valik, vaid tähendab, et õpilane ei ole põhikoolis omandanud sotsiaalseid ja õpioskusi selleks, et olla võimeline gümnaasiumi või kutsekooli lõpetama. Programm Noored Kooli on kutsutud ellu aitama just niisuguseid õpilasi, aga ka selleks, et õppida haridussüsteemi tundma ja vedada tulevikus eest muutusi, et igal lapsel oleks võrdne ligipääs elus hakkamasaamist lubavale haridusele. Programmi 15. lendu valituks osutunud Järvamaalt pärit Helina Välb soovib samuti nende muutuste eestvedaja olla.

* Detsembrist vahendavad Järvamaa omavalitsused puudega inimestele võimalust saada toetust oma eluaseme füüsiliseks kohandamiseks. Selle eesmärk on luua puudega inimestele paremad elamis-, õppe- ja töötingimused. Türi valla sotsiaaltöö spetsialist Astrit Ujok ütles, et seni on laekunud viis taotlust, aga ilmselt tuleb neid veel.

* Oma üheksa aasta pikkuse kogemuse juures on Süda-Eesti sotsiaaltöökeskuse võlanõustaja Tiina Larven näinud paljusid järvalasi uppumas võlakoormate all ja minemas pankrotti. Ta teab, et seda oleks saanud vältida, kui oleks tehtud õigeid rahakasutusotsuseid või esimeste makseraskuste ajal juba võlanõustaja juurde tuldud.

* Selmet mõnes kohvikus ühise lõunalaua taga aasta kokkuvõtteks paar tundi mokalaata pidada, ladusid Naiskodukaitse toitlustusgrupi aktiivsemad liikmed ühel jõulukuu argiõhtul Lõõla õppekeskuses potid kuumale pliidirauale ja asusid vaaritama tõsist laari verivorsti, mis maitseks täpselt nii, nagu lapsepõlves vanaema juures jõulu­lauas on ikka olnud.

* See oli sügisel, kui veoautojuhina töötava järvajaanilase Aimar Perniku kätte jõudis politsei- ja piirivalveameti Lääne prefekti Kaido Kõplase tänukiri. 1994. aastast vabatahtlikuna politseinike ridades kaasa löönud 61aastane Aimar Pernik võttis sügisel vastu elumuutva otsuse ja riputas abipolitseiniku mundri varna. Õigem oleks öelda, et eemaldas vormilt embleemid ja nimesildid ning andis ametivõimudele tagasi. «Tervisetõendi aeg sai täis, otsustasin uusi katseid mitte teha – eks ka aastad teevad oma töö,» põhjendas ta.

* Eelmise teisipäeva, 8. detsembri hilisõhtul lasi Päinurmes elav pere oma Kuldse retriiveri Bella korraks õue. Rohkem nad oma lemmikut elusana ei näinud. Koer murti maha koduaias. Lohistamisjäljed mööda põldu juhatasid paika, kus perele armas koer oli ära söödud. Nad ei kahtle, et veretöö pani toime hundikari.