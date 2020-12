Teisipäevase Järva Teataja tutvustus

* Esmaspäev oli Ahula elanikele tähtis päev, sest külas tegi üle aastate uksed lahti toidukauplus. Poepidaja Marek Balder OÜst Tanksemäe Saffer ütles, et ta jääb tegutsema üksnes siis, kui kohalikud poe omaks võtavad ja ostjaid jagub. Ahula pood on avatud lausa seitse päeva nädalas: argipäeviti kauem, nädalavahetustel lühemalt. Esmaspäeval enne kella kümmet oli ukse taga juba väike kogunemine. Kohalikud ootasid pääsu minna kaubavalikut uudistama. Keegi tegi juttu õllest, keegi muretses, et oli maski maha unustanud.

* Kolme viimase ööpäevaga lisandus Järvamaale 27 positiivset koroonatesti tulemust: laupäeval 12, pühapäeval üheksa ja esmaspäeval kuus. Türi vallavanem Pipi-Liis Sie­mann ütles, et kahjuks lähevad arvud tõesti praegu Türi vallas ülespoole, kuid ühestki nakkuskoldest, kust oleks viis või enam koroonapositiivset testi tulnud, terviseamet teatanud pole. «Tegemist on ikkagi üksikjuhtumite või pere ringis või töökohal nakatumistega,» märkis ta.

* Järvamaa muuseumi teadusjuht Ründo Mülts uuris Järva Teataja palvel, millal esimene suur pühadepuu keskväljakule toodi ning kuidas paidelased linnasüdames varem jõule ja aastavahetust tähistasid.

* Ettevõtjatel oli võimalik taotleda koroonakriisi mõjusid leevendavat toetust, 10 000 eurot jõudis sel moel ka Järvamaale Türi vallas tegutsevale osaühingule Convi Food Sweets. Ettevõtte juht Anu Zinovjev ütles, et koroona-aasta on ettevõtte tegevust mõjutanud omajagu. «Terve aasta arve ei oska kohe öelda, ent aprillis oli meie käibest järel 15 protsenti ja sel kuul töötasime kolm päeva,» lausus ta. «Mais töötasime vähem kui poole koormusega, samuti juuni alguses.»

* Tervise hoidmise seisukohast on küll maski kanda tarvis, ent paratamatult suurendavad ühekordsed maskid, nagu ka desoainete pudelid ja kummikindad, märgatavalt jäätmete hulka. Alternatiiv võiksid olla riidest maskid, kuid need pole terviseameti hinnangul nii tõhusad. Keskkonnaministeeriumi avalike suhete peaspetsialist Kadri Kauksi ütles, et ühekordne mask laguneb looduses umbes 400-500 aastat. Igasugune ühekordsete asjade kasutus on keskkonnale kahjulikum variant, sest nagu ühekordse maski, peab ka ühekordsed kindad kohe pärast igat kasutuskorda ära viskama.

* Jõululaupäev, 24. detsember pole üksnes Jumala poja Jeesus Kristuse sünnipäev. Sel päeval sünnivad ka surelikud. Võimalik, et ülehommegi teeb mõni uus ilmakodanik Järvamaa haiglas esimese hingetõmbe ja hääleproovi. Kaks õpetajat, Andres Tšumakov ja Janno Nau, räägivad, mida neile tähendab olla sündinud jõululaupäeval, ja meenutavad seiku jõululapse elust.

* Kuigi kokahakatised võiksid tahta teha jõululauale peeneid suupisteid ja miksitud maitseid, mis viivad gurmaanidel keele alla, peab Järvamaa kutsehariduskeskuse kolmandal kursusel õppiv Alice Adamson traditsioonilisi jõuluroogasid ikka parimateks. «Ma ei kujutaks jõule seaprae, verivorstide ja piparkookideta küll ette,» ütleb ta veendunult.

* «Läksin 2018. aasta suvel Kolumbiasse mõttega, et järgmised mitu-mitu aastat ei ole ma Eestis ei oma sünnipäeval, ei aastavahetusel ega jõulude ajal,» ütleb viimased aastad Kolumbias elanud Türilt pärit Miret Raadik (28). «Olin valmis selleks, et näen perekonda alles siis, kui nad mulle Kolumbiasse küll tulevad, aga sel aastal läks teisiti...» Nii võiks alata Mireti jõulujutt. Ainult selle vahega, et see pole muinasjutt, vaid koroonaajast tingitud paratamatus. Tulnud Eestisse suveks, on ta vastupidi kõikidele plaanidele koos kolumblasest elukaaslase Jose Alonso Villa Olivoga (36) endiselt siin ja valmistub perekeskseteks pühadeks.

* Mööduv aasta pani teiste seas raskesse olukorda ka jumalasõna austajad, sest kevadisel koroonaajal olid avalikud jumalateenistused samuti keelatud. See tähendab, et kirikus koos teiste inimestega toe leidmise asemel tuli keeruline aeg vastu pidada üksi kodus. Samas soodustas see ka kirikutes nüüdisaegsete meediumite kasutuselevõttu. Assessor praost ja Järva-Jaani koguduse õpetaja Katrin-Helena Melder leiab mööduvale aastale tagasi vaadates, et koroonakriisis tuleks leida eelkõige head ja ka tulevikku võiks kõigele vaatamata heita optimistliku pilgu.