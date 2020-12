Eesti paistab Euroopas silma nii negatiivselt kui positiivselt

Naised elavad meestest kauem ja seetõttu on neid peaaegu kõikides Euroopa Liidu riikides meestest rohkem. Euroopa Liidus (EL) elab 105 naist 100 mehe kohta. Kõige suurem naiste ja meeste vahe on Baltimaades: Lätis on naisi isegi 17%, Leedus 16% ja Eestis 12% rohkem kui mehi. Kui alla 18aastaste noorte hulgas on olukord veel vastupidipidine, st mehi on keskmiselt 5% rohkem kui naisi, siis eriti suureks lähevad käärid üle 65-aastaste hulgas – Eestis on 100 mehe kohta 190,4 naist, Lätis aga koguni 203.