Kui veel eelmisel teisipäeval ei lisandunud Järvamaale ühtegi koroonapositiivset, siis nädal hiljem tuleb tõdeda, et jõulupühad möödusid maakonnas viiruse leviku mõttes mustalt. Seitsme päevaga lisandus 71 koroonapositiivset ning viimase paari nädala nakatumiste arvu poolest 100 000 elaniku kohta on Järvamaa kogu riigis neljandal kohal.

Sügiskuudel näis, et Järvamaa on koroonaviiruse leviku suhtes peaaegu et immuunne. Lisandusid vaid üksikud nakatumisjuhtumid ja maakond paistis koroonaviiruse puudumisega silma kogu Euroopas.