Teisipäevase Järva Teataja tutvustus

* Kuigi esmajärjekorras said koroonaviiruse vastu vaktsiini Eesti suuremate haiglate ja enim ohustatud kiirabibrigaadide töötajad, on ka Järvamaa meditsiinitöötajad valmis esimesi doose vaktsiini vastu võtma. Võimalik, et mõni neist saab elupäästva süsti veel selle aasta sees. Järvamaa haigla peaarst Andres Müürsepp ütles, et haigla on vaktsineerimiseks valmis, töötajad on koolituse läbinud ning järjekord vaktsiini vajavatest ja soovivatest töötajatest on tehtud.