Teeolud muutuvad õhtul väga keeruliseks

Täna õhtul ja öösel on pilves ilm ning sajab vihma, lund, lörtsi, Ida-Eestis jäävihma. Tuulepuhangud ulatuvad kuni 21 m/s ning kohati esineb tuisku. Mandri-Eestis on õhutemperatuur 0 kraadi ümbruses, Kirde-Eestis langeb kuni -2 kraadini. Saartel on õhutemperatuur plusspoolel. Kõikjal Mandri-Eesti teedel on libeduse oht.