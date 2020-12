Kesk-Eestis sajab lörtsi

Ilmaprognoosi kohaselt on täna pilves selgimistega ilm. Ennelõunal sajab mitmel pool lörtsi ja vihma, pärastlõunal on sadu harvem. Õhutemperatuur on hommikul üle Eesti 0 kraadi lähedal, päeval tõuseb kõikjal plusspoolele. Teetemperatuur on nii hommikul kui ka päeval 0 kraadi lähedal.