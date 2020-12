Neljapäevase Järva Teataja tutvustus

* Järvamaal toodetavad teistmoodi valmistatud jõuluvorstid on leidnud oma turuosa, mistõttu möödusid tänavused jõulud ettevõtjaile toimekalt. Nii Koeru külje all Vahukülas tegutsev maheverivorstide tootja SirLoin OÜ kui ka Paides veganitele norivorste valmistav Marta Pagar & Kulinaaria jäid läbimüügiga rahule, sest ega väiketootjad rohkemat kiirel pühadeajal jaksagi.

* «Meil on taliujumise pisikuga nakatunuid ilmselt rohkem, kui koroonasse jäänuid,» ütleb Kristi Rohtla pärast karget suplust Paide tehisjärves. Tuttavate kaudu maad kuulates selgub, et maakonna igas nurgas leidub seltskond või üksikuid, kes tunnevad rõõmu ujumisest ka ilmaga, millega vanarahvas koera õue ei ajanud. Harrastajaid on maakonnas kümneid, et mitte öelda sadu, ja asjaosaliste meelest tuleb uusi inimesi aina juurde.