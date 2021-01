Talvine ilm jätkub

Ilmaprognoosi kohaselt on täna pilves selgimistega ilm. Põhjarannikul sajab kohati lund ja lörtsi ning on jäiteoht. Temperatuurid on nii õhus kui teepindadel miinuspoolel. Sisemaal võib õhutemperatuur pikemate selgimiste korral kuni -8 kraadini langeda.