Teisipäevase Järva Teataja tutvustus

* Eelmise aasta lõpul on vasevargad Paide Reopalu kalmistul tagunud pea kõikidelt vanade haudade ristidelt maha vasest nimeplaadid. Rüüstatud haudu võib hinnanguliselt olla üle saja. Teiste seas on varastatud Prohvet Maltsvetina tuntud 19. sajandi usuliikumise juhi Juhan Leinbergi, saksa kirjaniku, Nobeli preemia laureaadi Hermann Hesse Paide kreisiarstist vanaisa Carl Hermann Hesse ja Paide apteekrite Braschede nimeplaadid.

* 1990. aasta 15. septembri Järva Teatajas ilmus lühiuudis «Leninit ei ole enam …»: «Üleeile, neljapäeva hommikul kell 9 võeti see linna volikogu otsuse põhjal postamendilt maha. Seega on Järvamaa Lenini-vaba. Samale alusele paigutatud vardas lehvib samast päevast sini-must-valge lipp.» 30 aastat oli Lenin kadunud. 4. jaanuari hommikupoolikul vuras Türi põhikooli endise algklasside maja kuuri ette Järvamaa muuseumi väikebuss. Kokkuleppel Türi vallavalitsusega rändas Türi viimane Lenin Järvamaa muuseumi fondihoidlasse.

* Eesti Olümpiakomitee telegalal «Spordiaasta tähed 2020» kuulutati välja aasta veteransportlane, kelleks osutus Türi taliujuja Merle Vantsi. Aasta spordiobjekti tiitli napsas konkurentide eest Türi spordihoone ja maakonna parima spordiklubina hõigati välja orienteerumisklubi JOKA. Merle Vantsi ütles, et auväärne tiitel tuli talle ikka üllatusena, aga seda siiski juba enne jõule, kui Türi järve ääres käidi filmimas teda tutvustavat videolõiku. Telegala salvestusel käis ta 28. detsembril. «Kuni pühapäevani teadis sellest vaid mõni üksik inimene,» sõnas ta.

* Novembri alguses koos istunud riigikogu kultuurikomisjon tutvus kultuuriehitistega, mida ettepanekute järgi võiks järgmistel aastatel kultuurkapitali raha toel ehitada või uuendada. Paide muusika- ja teatrimaja rahataotlusega tutvudes leidis komisjon, et kultuuritempel on katastroofilises olukorras. Toetuse saajate ringi maja komisjoni hinnangul siiski ei mahtunud.

* Eksib see, kes arvab, et koroonaviiruse mõju piirdus Eestis suuresti meditsiini- ja turismivaldkonnaga. Tavapärasest keerulisemate oludega pidi hakkama saama ka iga vähegi aktiivsemat elu elav inimene, sportlased sealhulgas. Järva Teataja on spordiaastat kokku võttes kasutanud tavapäraselt Järvamaa spordiinimeste abi. Nii ka sel korral, mil sõna saavad omavalitsuste spordijuhid.