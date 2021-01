Tasuta kaitsemaskid on kohal

Linnavalitsus annab toimetulekutoetuse saaja iga leibkonna liikme kohta kaks korduvkasutatavat kaitsemaski. Maskid on saajatele tasuta.

Maske saama õigustatud inimesed saavad maskid kätte linnavalitsuse Pärnu 3 majast andes selleks eelnevalt teada Paide linna sotsiaalosakonna sotsiaaltöö spetsialist Evelin Ehasalule (5836 2777, evelin.ehasalu@paide.ee). Tegemist on ühekordse toetusega.

Vana aasta lõpuga jagati omavalitsustele laiali 41 000 korduvkastutatavat maski, mille valitsus eraldas kõikidele vähekindlustatud inimestele üle Eesti. Juba varasemalt jagati riigi kesksest varust kõikidele toimetulekutoetuse saajatele välja miljon ühekordset maski.

„Korduvkasutatavad maskid tagavad, et inimesed saavad uuele aastale vastu minna täiendava kindlusega. Riigil ja omavalitsustel on olnud hea koostöö, et isikukaitsevahendid jõuaksid keerulisel ajal kõigi abivajajateni,“ ütles Riigihalduse minister Anneli Ott.

Kokku edastati toimetulekutoetuste saajatele 41 834 korduvkasutatavat maski, mis tähendab kahte maski iga inimese kohta. Maskid läbisid eelnevalt ka kõik kvaliteedikontrollid ning saadeti laiali kohalikele omavalitsustele, kes tagavad maskide jagamise. Möödunud aasta viimasel päeval said kõik maskid Eesti linnadesse ja valdadesse tarnitud ning üksnes Kihnu ja Vormsi saadetised jäid uue aastanumbri sisse.

Iga kohalik omavalitsus peab tagama maskide abivajajateni jõudmise. „Kohalikud sotsiaaltöötajad teavad kõige paremini elanike vajadusi ja suhtlevad nendega pidevalt. Mõnel pool tuuakse maskid otse inimestele kätte, mõnel pool antakse need kätte koos toimetulekutoetusega. Kuna hiljuti jagati laiali ka ühekordseid maske, siis toimub protsess korduvkasutatavate maskidega ilmselt sarnaselt,“ lausus Anneli Ott.

Detsembri keskel eraldati riigi kesksest isikukaitsevahendite varust eraldi miljon ühekordset kirurgilist maski vähekindlustatud inimestele, et tagada maskide olemasolu seni, kuni korduvkasutatavad maskid kohale jõuavad.