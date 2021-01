Suuresti ainsa meelelahutusena on Järvamaal säilinud kino

Eriti tõsiselt on filminäitamise ette võtnud Paide muusika- ja teatrimaja, kus läbi jaanuari saab näha mitmeid linateoseid.

Täpsemalt saab vaadata 13 filmi, nende seas on nii komöödiad kui draamad, laste-ja animafilmid kui ka trillerid.

Hetkel jätkatakse vanaviisi seniste kehtestatud piirangutega - maja on avatud, maskikandmine on kohustuslik ning publikuteenindajad hoolitsevad selle eest, et inimeste liikumine oleks hajutatud. Palutakse jälgida ka sündmuste infot Paide muusika- ja teatrimaja kodulehelt.