Hooldekeskuses kehtestati külastuskeeld

Hooldekodu elanike külastused hooldekodu territooriumil toimuvad vastastikusel kokkuleppel ja usaldusel, et külla tuleb ainult haigustunnusteta lähedane. Hooldekodu territooriumil on maski kandmine kohustuslik, ka õues. Külastusaeg on maksimaalselt üks tund ja inimest tohivad külastada maksimaalselt kaks lähedast korraga.