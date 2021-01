Nii võib suuremaid ja väiksemaid kelgutajaid näha uue Türi põhikooli juures, Ravila tänava poolses küljes. Koolimaja ümbritsev maapind on seal vastavalt arhitektide nägemusele kõrgemaks tõstetud ja praeguste talveilmadega paraja lumekihiga kaetud kunstlik nõlv lausa kutsub kelgutama. Juba on nõlva alla ehtiatud ka lumest "hüpekas".

Samal nõlval aga on püsti madalad valgustuspostid, mille otsa mõni kelgutaja tahtmatult sõita võib. Otsasõit ei pruugigi just kõige õnnetumalt lõppeda, ent selge on, et kelguga postide vahel laveerimine ei pruugi alati õnneks minna. Seda nii sõitja, tema sõiduvahendi kui ka valguspostide jaoks.