Järvamaa turismiettevõtjaid oodatakse oma lugusid kirja panema

Ettevõtmise eesmärk on pakkuda inspiratsiooni Järvamaa külastamiseks. Mõnel juhul on tegemist rohkem pere- või persoonilooga, mõnel juhul on fookus pigem objektil – edasi tahetakse anda ehedust ja isikupära, rääkida iga inimese või paiga „oma lugu", mis mõjuks kutsuvalt just sellele sihtgrupile, kellele teenus mõeldud on.