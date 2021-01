Teede ja tänavate parenduses saab ka rahvas kaasa rääkida

Eelnõu koostaja, Türi vallavalitsuse majandusosakonna juht Urmas Kupp ütles, et teehoiukava on valdkondlik arengukava, seetõttu tuleb lähtuda kindlatest põhimõttereeglitest. «See tähendab, et kava läheb avalikule arutelule, kus tehakse ettepanekuid, mis edastatakse omavalitsusele ja sealt omakorda komisjonile, kes hindab, kas tehtud parandused-ettepanekud on tarvis sisse viia, ja lõpuks lähevad need volikokku hääletamisele,» selgitas ta.