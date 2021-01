Neljapäevase Järva Teataja tutvustus

* Eelmise aasta alguses kirjutas Järva Teataja, et viimase 12 kuuga on maakonnas jäänud 516 inimest vähemaks. Möödunud aastal oli suundumus küll väiksem, kuid sellele vaatamata on Järvamaa elanike arv jäänud alla 30 000.

* Järva Teatajal ja küllap ka Paide linnal on põhjust uhke olla tähelepanelike lehelugejate üle, kes kolmapäeval ajalehe veebiüleskutse peale aidata tabada Reopalu kalmistu 186 risti rüüstaja andsid toimetusele paari tunniga kümmekond olulist vihjet ja neid tuli kuni õhtuni juurde. Mustvalgete piltide jõudmine toimetuseni kolmapäeva hommikul sarnaneb Hollywoodi parimates põnevikes nähtuga, kus keegi tundmatu trükib ilmselt telefoniga tehtud pildid printerist välja, teeb ööpimeduses õues tiiru ja poetab kokkuvolditud paberilehed kahe pildiga möödaminnes Järva Teataja postkasti.

* Detsembri keskel oli Aravete Meie kaupluse töö hommikupoolikul häiritud, sest müüjad avastasid, et poes on käinud pikanäpumehed. Kuigi esialgsest infost võis jääda mulje, et sissetungija(te) põhieesmärk oli kauplust tühjendada, siis Järva Teatajale teadaolevalt oli rünnaku üks siht siiski ka Swedbanki sularahaautomaat. Väidetavalt on robustse rünnakuga jõutud automaadi tagaseinani, nii-öelda eraldi turvaruumi. Automaadi väliskesta on lõhutud, kuid sularahani pole jõutud.

* Eilse seisuga oli Järvamaa koroonaviiruse vastu vaktsineerimise suhtarvult elanikkonna kohta maakondadest kolmandal kohal, päev varem lausa esimene. Eilseks oli kaitsesüstitud 158 inimest, mis teeb 0,524 protsenti maakonna elanikest. Terviseameti vaktsineerimiste kaardilt on näha, et Järvamaast eespool on Viljandi maakond, kus on kaitsesüstitud 0,622 protsenti elanikest, ja Tartu maakond 0,535 protsendiga.

* Tänavu jõuab vabariigi aastapäeva õhtuse traditsioonilise presidendi vastuvõtu asemel tele-eetrisse eriprogramm, mille osa on muuhulgas ka tavaks saanud kontsert­etendus ja riigipea kõne. Keskne koht on programmis tänavustel riiklike teenetemärkide kavaleridel. Kontsertetenduse paneb kokku Kinoteater ja kogu õhtune teleprogramm jõuab ETV ekraanile Paidest.

* Türi vallavolikogu eelmise aasta viimase istungi päevakorras oli ka arutelu valla kohalike teede ja tänavate teehoiukava üle aastateks 2021–2024 ning valla teehoiukava investeeringute kava üle aastateks 2021–2024. Teehoiukava teine lugemine jäi aga ära, sest eelnõu koostaja edastas päev varem volinikele ettepaneku jätta punkt päevakorrast välja. Eelnõu koostaja, Türi vallavalitsuse majandusosakonna juht Urmas Kupp ütles, et teehoiukava on valdkondlik arengukava, seetõttu tuleb lähtuda kindlatest põhimõttereeglitest. «See tähendab, et kava läheb avalikule arutelule, kus tehakse ettepanekuid, mis edastatakse omavalitsusele ja sealt omakorda komisjonile, kes hindab, kas tehtud parandused-ettepanekud on tarvis sisse viia, ja lõpuks lähevad need volikokku hääletamisele,» selgitas ta.

* Kuigi koroonaviiruse tõttu lukku läinud maailm ei soosi välisvõistlustel käimist, ranged piirangud kohapeal mõõduvõttude korraldamist ja vähene looduslik lumi isegi harjutamist, on Järvamaa suusaklubide sportlastel olnud mitu korda põhjust poodiumile tõusta.