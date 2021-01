Tänagi tasub arvestada talviste teeoludega

Saartel, Lääne-, Kesk ja Lõuna-Eestis ja kohati Harjumaal on sadanud või hetkel sajab lund ning teed on paiguti kattunud lumekihiga. Õhu- ja teetemperatuur on miinuspoolel, saartel rannikualadel 0-kraadi juures. Teeolud on kohati talvised ning teedel on libeduse oht.