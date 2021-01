Kõige aktiivsemalt on testküsitluses seni osalenud Tartu-, Harju- ja Raplamaalt valimisse sattunud inimesed. „Testküsitluse valimis on kokku tuhat aadressi ning eesmärk on saada vastused kätte kõigilt, kes nendes kohtades elavad. Eelmise aasta viimastel ja uue aasta esimestel päevadel on vastatud 225lt aadressilt, kokku on vastuseid laekunud 426 inimese kohta,“ ütles statistikaameti rahva ja eluruumide loenduse projektijuht Liina Osila.