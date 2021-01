Laupäevase Järva Teataja tutvustus

* Mõni aeg tagasi oli naistevastase vägivalla vastu võitlemise päev ja kuigi see võib tunduda formaalsusena, leidub Järvamaalgi peresid, kus lähisuhtevägivalda esineb iga päev. Perekond, kes väljapoole tundub igati korralik, võib koduuste taga elada hoopis teist elu. Paide politseijaoskonna piirkonnavanem Priit Söörd ütles, et kui veel aastaid tagasi oli lähisuhtevägivald omamoodi tabuteema, millest kõva häälega ei räägitud, mida nähes või kuuldes naabrid ei sekkunud ja mida peeti perekondade siseasjaks, siis praegu on asjad õnneks muutunud.

* Eesti proviisorapteekide liit avaldas esmaspäeval, et apteeke ja apteekreid tuleb kaasata elanikkonna COVID-19-vastasesse vaktsineerimisse nii, nagu seda tehakse teistes riikides. Mitte kõik apteekrid ei ole selle plaaniga päri. Paide Vee tänava apteegi proviisor Kai Kimmel ütles, et nende apteek proviisorapteekrite liitu ei kuulu ja tema liidu seisukohta ka ei jaga. Kimmel selgitas, et koroona­vaktsineerimisega on riigis praegu niigi palju probleeme, seega ei pea ta mõistlikuks, et nüüd kaasataks segasesse olukorda ka apteekrid. «Sellest võib rääkida kunagi tulevikus, kui asjad on paika loksunud. Praegu on segadust niigi palju ja apteekidele vaktsineerimisõiguse andmine tooks segadust veelgi juurde,» põhjendas ta.