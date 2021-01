Enamik positiivseid proove läks Türi valda

Tänase hommiku andmete põhjal on viimase 14 päeva nakatumismäär Türi vallas 426, Paide linnas 487 ja Järva vallas 458. Seega on nakatumismäär nüüd kõige suurem Paide linnas ja väikseim Türi vallas.

Täpsustatud andmetel on maakonnas registreeritud 328 haigusjuhtu, millest hinnanguliselt aktiivseid on 138.

Viimase 14 päeva haigestumus 100 000 elaniku kohta on Järvamaal 457. See näitaja on suurem üksnes Ida-Virumaal, Harjumaal, Hiiumaal ja Lääne-Virumaal. Tänase seisuga on maakonnas tehtud 11 507 ja viimase ööpäeva jooksul 79 koroonatesti.