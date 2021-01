Järvamaale lisandus kaheksa positiivset proovi

Täpsustatud andmetel on maakonnas registreeritud 336 haigusjuhtu, millest hinnanguliselt aktiivseid on 133.

Viimase 14 päeva haigestumus 100 000 elaniku kohta on Järvamaal 440. See näitaja on suurem üksnes Ida-Virumaal, Harjumaal, Hiiumaal ja Lääne-Virumaal. Tänase seisuga on maakonnas tehtud 11 619 ja viimase päevaga 112 koroonatesti.