Teisipäevase Järva Teataja tutvustus

* Samal ajal kui algas koroona vastu vaktsineerimine Järvamaa haiglas ja kiirabitöötajate seas, asusid usinalt tegutsema ka Järvamaa perearstid ja -õed, kellest suurem osa on esimese doosi vaktsiini juba kätte saanud. Suurima töö tegi perearstide ja -õdede seas ära Vee perearstikeskus, mille juhataja perearst Ingrid Alt ütles, et sai esimesed vaktsiinid kätte juba eelmise aasta lõpul. «Eile tuli uus ports vaktsiine ehk sada doosi,» teatas ta.

* Sellest, et majal saab ühe suvega korda kaks korstnat ja pliit koos soojamüüriga, ei osanud Puhmus elav perekond Jõgiste unistadagi. Ometi oli just nende kodu üks neist, mis päästeameti ja kohaliku omavalitsuse abiga eelmisel aastal tuleohutumaks tehti. Nüüd tunneb lastega pere end omas kodus palju kindlamalt. Pereisa Kurmet Jõgiste ütles, et 90 aastat vana maja on puuküttega ning külmal ajal huugavad ahi ja pliit kogu aeg, sest need on maja ainsad küttekolded. «Pliit oli meil väga viletsas seisus ja selle asemel ehitati täitsa uus,» sõnas ta.

* Möödunud aasta pani teiste seas proovile ka toitlustusasutused, kes pidid koroonaviiruse piirangute küüsis olles ellujäämiseks kõvasti vaeva nägema. Järvamaa söögikohtade pidajad nõustuvad, et aasta oli keeruline, kuid tulevikku vaatavad nad kõige kiuste optimistlikult. Sämmi Grilli pidava OÜ Mäo Grill juhatuse liikme Enno Vaab sõnas naerdes, et kuuldused nende enneaegsest surmast on liialdatud. Kevadel oli Sämmi Grill poolteist kuud kinni, aga pärast seda on püsivalt avatud olnud. Koondama pole ettevõte kedagi pidanud. Vaab sõnas, et kevad läks untsu, kuid suvi oli korralik. Need inimesed, kes oleksid muidu välismaale reisinud, jäid tänavu Vaabi ütlust mööda ilmselt suuresti Eestisse ja nii jagus sööjaid ka Sämmi Grilli.

* Ajal, mil võimalused meelt lahutada on pärsitud, on veel rohkem põhjust heita pilk spordiradade poole, et sisustada vaba aega meeldivalt ja kasulikult. Järvamaal saab suusatada ja uisutada üle kogu maakonna. Paide spordikeskuse juhatuse liige Erich Petrovits ütles, et linna uisuväljaku rajamine algas mitu päeva tagasi ja esimesed tritsutajad on oodatud nädala keskel. Paide tehisjärvel on sisse lükatud suusarada uisu- ja klassikalise stiili sõitmiseks. Rajameister Ain Türner ütles, et lükkas suusaraja tarvis kahelt poolt lund kokku, aga et jää sai sedasi lumest puhtaks, siis on võimalik suuremaid ringe teha ka uisutajatel.