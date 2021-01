Neljapäevase Järva Teataja tutvustus

* Paide Reopalu kalmistu hauaristide nimeplaatide varastamise ilmsiks tulekul küsisid paljud, kes on see inimene, kes tõstis käe ligimese pühaks peetud viimase puhkepaiga vastu, ja vastasid ise, et surnuaia rüüstaja pööningul pole asjad korras. Kui eile ennelõunal Järva Teataja mehe koduuksele koputas, tuli avama abikaasa. Naine ütles, et perele oli juhtunu suur šokk ja löök. Naine sõnas, et nüüd, kus asi on ilmsiks tulnud, mees loomulikult kahetseb väga oma tegu. Ta ei oska hinnata, palju abikaasa enne oma teo tõsidust mõistis, sest tal olla ilmaasjade mõistmise ja mäletamisega probleeme.

* Peaminister Jüri Ratas teatas kolmapäeva öösel, et astub peaministriametist tagasi, mis tähendab valitsuse lagunemist. Juba hommikul teatas president Kersti Kaljulaid, et teeb ettepaneku uue valitsuse moodustamiseks reformierakonna esimehele Kaja Kallasele. Samas ütles mitu senise koalitsiooni juhtivpoliitikut, et soovivad senise liidu jätkamist. See tähendaks, et vahetuks peaminister ja võibolla mõni minister. Millise valitsuse Eesti saab, seda ei oska praegu keegi öelda, kuid selge on see, et valitsuse vahetus tähendab muudatusi ka riigikogus, sest osa ministreid naaseb riigikokku ja küllap läheb sealt ka uusi ministreid, kelle asemel pääsevad parlamenti uued inimesed. Järvamaa poliitikutest on praegu riigikogus Kersti Sarapuu, Kalle Grünthal ja Lauri Läänemets. Olenemata sellest, milline tuleb uus valitsus, nemad oma koha riigikogus säilitavad. Kui Kaja Kallasel õnnestub valitsus kokku panna ja üheks ministriks saab Jürgen Ligi, siis pääseb tema asendusliikmena Toompeale Järva vallavolikogu esimees Rait Pihelgas.

* Eelmise aasta märtsis, mil üle riigi kehtima hakanud eriolukord muu elu kõrval ka kultuuriasutused sundpausile pani, kasutasid Järva-Jaani kultuurimaja töötajad seda aega remondiks. Nüüd, ligi aasta hiljem, on kohaliku kultuuritempli ürituste kalender endiselt hõre, ent taaskord on hoones sagimist rohkem – remont on jõudnud elektritöödeni.

* Kes sattus üleeile hommikul Valgehobusemäe suusa- ja puhkekeskusse, see võis olla tunnistaja sellele, et talisport ei tunne rahvuseid ega riigipiire. Kohalike instruktorite juhendusel said lumelaua- ja suusaõpet liitlasvägede sõdurid. Valgehobusemäe suusa- ja puhkekeskuse juhataja Kalju Kertsmik ütles, et sel korral avastasid keskuses Eesti talve Tapal teenivad Suurbritannia liitlasvägede sõdurid. «Meil on kokkulepe, et kolme kuu jooksul saavad nad Valgehobusemäel mäesuusa- ja lumelauaõpet ning keskuse suusaradadel murdmaasuusatamise õpet,» täpsustas Kertsmik.

* Esmaspäeva hommikul ootas kümmekond last Aravete aleviku KETE piirkonnas koolibussi. Kui kell hakkas juba kaheksale lähenema ja bussi ikka näha ei olnud, muutusid lapsed murelikuks. Mõni hakkas jalgsi kooli poole astuma, mõne õpilase sai vanem autoga ära viia. Päeva peale selgus, et jaanuarist alates buss enam KETEst läbi ei sõida.

* Türi lasteaia kesklinna õppekoha lapsed ja õpetajad läbisid eelmise aasta lõpul mitmekümneid kilomeetreid. Õueskäigud on lasteaias tavapärased, ent nii sõimerühma mudilased kui ka suuremad lapsed tegid oma igapäevaseid õuetiire linnaruumis. Seda kõike ühe eesmärgiga: et samal ajal saaksid töömehed ja masinad lasteaia ümber uusi mängualasid ehitada.