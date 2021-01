Keskkonnatoetuste väljamaksmine on alanud

PRIA otsetoetuste osakonna menetlusbüroo juhataja Tauno Taska sõnul on PRIA igal aastal püüdnud keskkonnatoetuste väljamaksetega alustada võimalikult varakult. Ta ütleb: „Nii on see ka käesoleval aastal. Tänaseks on klientidel juba käes puuvilja- ja marjakasvatuse toetus ning veekaitse toetus. Enamiku keskkonnatoetuste väljamaksmisega on alustatud ja teeme kõik, et need jõuaksid võimalikult kiiresti põllumeesteni.“