MTA otseste ja kaudsete maksude teenusejuhi Külli Külm-Kivistiku sõnul esitab lõviosa tööandjaid TSD igakuiselt korrektselt. „Paraku on viimase aasta jooksul kasvanud märgatavalt tööandjate arv, kes jätavad deklaratsioonid esitamata ja see mõjutab nende ettevõtete puhul näiteks maksukäitumise hinnangute tulemusi. Samuti jõuavad nad seetõttu meie järelevalve fookusesse – näiteks ümbrikupalga maksmise riskiga. Seetõttu pöörame nüüd rohkem tähelepanu neile, kes – loodetavasti mitte meelega – on oma kohustuse unustanud,“ lisas Külm-Kivistik.