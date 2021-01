Teeolud püsivad talvised

Täna õhtul ja öösel on pilves ilm, mitmel pool jätkub lumesadu. Tihedam lumesadu on Lääne- ja Põhja-Eestis. Rannikualadel esineb tugevaid tuulepuhanguid mis võivad põhjustada pinnatuisku. Õhutemperatuur jääb öösel vahemikku -6 kuni -11 kraadi, Ida-Eestis langeb temperatuur kuni -20 kraadini. Teeolud on kõikjal talvised ning teedel on libeduse oht.