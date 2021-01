Väätsal hakatakse lumest onne meisterdama

Lauri Läänemets selgitas, et ettevõtmine saab teoks Väätsa paisjärve saarel. Alustatakse kl 11 paiku, esmalt kuhjatakse lumi hunnikutesse ja lastakse mõni aeg külma käes taheneda ning kl 15 ajal on aeg küps lumehunnikute sees tühjaks uuristamiseks ja onn ongi valmis.

Ettevõtmine on mõeldud kõigile, kes soovivad oma matkatarkusi täiendada, kodust ajutiselt põgeneda, ekstreemsemat ööbimiskohta või lihtsalt lumeonni. Nii noortele kui täiskasvanutele.

„Kui Väätsa vallavanemaks tulin, lubasin õpetada noortele lumeonni tegemist, aga siiani pole olnud sobivat temperatuuri ja lume paksust ühel ajal, et seda teha. Vahepealse ajaga on noortest aga täiskasvanud saanud aga see meid ju ei takista!“ kirjutab Läänemets üleskutses. „Võtke kaasa kõike, millega saab lund kuhjata - lumelabidas, kelk jms. Hiljem läheb onni uuristamiseks vaja kas metallkühvlit, tordivormi või midagi taolist. Loomulikult ei tee paha soe tee ja soe meel.“