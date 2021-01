Laupäevase Järva Teataja tutvustus

* Järvamaa haigla sünnitusosakonnas nägi 2020. aastal ilmavalgust 298 last. Sünnitusosakonna juhataja ja naistearst Marju Raja sõnab, et eriti just aasta lõpus tuli palju sünnitajaid Paidesse väljastpoolt maakonda.

* Järgmisest neljapäevast jäävad Türi Rimi uksed suletuks, sest seal algavad ulatuslikud remondi- ja sisustustööd, et muuta toidu- ja tarbekaupade pood kliendisõbralikumaks ja võtta kasutusele iseteeninduskassad. Rimi Eesti suhtekorraldaja Katrin Bats ütles, et kauplus läbib korraliku uuenduskuuri. Välja vahetatakse kõik külmaseadmed ja valgustid. Peale selle saab kauplus uue mööbli ja sisekommunikatsiooni. «Uuendusena on Türi Rimis ka iseteeninduskassa,» lausus Bauts.

* Läinud aasta detsembri keskpaigas valmis Järvamaal esimene surumaagaasi ehk CNGd andev tankla, mis asub Paides Tööstuse tänavas. Kuigi kompleks on tavatanklatega harjunule pigem miniatuurne, võib selle mõju tulevikule olla palju suurem, kui praegu tundub.

* Kui eelmisel kolmapäeval andis vanametalliettevõte Kuusakoski politseile üle 161 Paide Reopalu kalmistult pärit nimetahvlit, siis kahtlustatav andis hiljem oma panipaigast nii palju lisa, et tagasi saadud metallplaatide hulk suurenes 200ni.

* Napp ööpäev pärast Lüganuse valla pansionaadis prügikasti lennutatud konist puhkenud ja kolme hukkunuga lõppenud tuleõnnetust sai häirekeskus kolmapäeva õhtul väljakutse Paide psüühiliste erivajadustega inimeste hooldekodusse. Koeru hooldekeskuse juhatuse liige Terje Teder ütles, et kolmapäeva õhtul kella kümne paiku süütas üks Paide hooldekeskuse asukas oma voodil madratsi. «Inimene oli oma toas päev otsa telerit vaadanud, sai uudistest nähtud tulekahjust inspiratsiooni ja pani oma voodi põlema,» selgitas Teder viitega Ida-Virumaal Männiku pansionaadis inimohvreid nõudnud tulekahjule.

* Järva valla A. H. Tammsaare nimelise kirjanduspreemia žürii valis 18 esitatud kandidaatteose seast aasta lõpul välja viis autorit, kelle hulgas on üks kuulutatakse 30. jaanuaril preemia võitjaks. Järva vallaraamatukogu juhataja Karmen Velitschinsky ütles, et suurema osa kandidaatidest pakkusid lugejad välja raamatukogudes hindamisele pandud enim laenutatud teoste seast.

* Kas suudate meenutada Eestis mõnd meest, kes on 70 aastat jutti traktoristi ja ekskavaatorijuhina teinud uudismaadel ja rabades iga päev kangide taga tööd? 88aastase paidelase Paul Mihkelevi esimene tööpäev Mäo masina-traktorijaamas oli 1950. aasta 29. mail. Paul parkis teda 42 aastat teeninud ekskavaatori PRELVEXi Prääma raba töökoja hoovile eelmise aasta lõpus ja jäi 31. detsembril pensionile.

* Telesaates «Hirmurühm» osalenud Ave Kaljurand seisis kaamerate ees silmitsi hiirte ja liftisõidu hirmuga. Kuigi ta suutis ennast kaasosalejate toel kokku võtta ja oma hirmudele näkku vaadata, siis igapäevaelus pole see alati nii lihtne. Hirmude võite tuleb iga päev. Järva-Jaani lähistel Metsla külas elav kolme lapse ema Ave Kaljurand ei osanud seletada, miks ta nii hirmsasti hiiri kardab. «Mul ei meenu hiirtega seoses lapsepõlvest ühtki hirmu- ega õuduslugu, samuti ei tea ma, et oleksin vaadanud mõnd hiirte- või rottideteemalist õudusfilmi. See oleks justkui ei tea kust tulnud hirm,» lausus ta.